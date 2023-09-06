محافظ الإسماعيلية يتابع استعدادات المحافظة لاستقبال العام الدراسى الجديد

عقد اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا موسعًا؛ لمتابعة استعدادات المحافظة لاستقبال العام الدراسى الجديد، 2023/2024، وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير المساعد للمحافظة، ومعاون المحافظ للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ومدير مرور الإسماعيلية ووكيل وزارة التربية والتعليم وكيل وزارة الصحة ومدير عام المنطقة الأزهرية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وعدد من مديرى المديريات المعنية.

وخلال اللقاء، وجه محافظ الإسماعيلية بضرورة توفير كافة الإمكانات والسُبل لتسهيل العملية التعليمية بكافة المدارس بالإدارات التعليمية الثمانية، مؤكدًا على تعاون الجهات المختلفة لتيسير فترات دخول وخروج الطلبة، وتذليل الاختناقات المرورية الناتجة عنها، موجهًا المراكز والمدن والأحياء برفع مستوى النظافة داخل وخارج المدارس ومحيط المدارس وإزالة كافة الإشغالات ومنع تواجد الباعة الجائلين وصيانة أعمدة الإنارة بمحيطها، ورفع المخلفات أولًا بأول وتقليم الأشجار بالمدارس وحولها.

واستعرض محافظ الإسماعيلية تقريرًا من وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية بشأن جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسى الجديد، مؤكدًا على أهمية استمرار أعمال التطوير التى تشهدها عددًا من المدارس حاليًا وتكثيف العمل للتأكد من جاهزية المدارس قبل بدء العام الدراسى الجديد.

وشدد محافظ الإسماعيلية على كافة القيادات التعليمية بالمحافظة، بالاهتمام بمستوى انضباط العملية التعليمية فى المقام الأول، والتزام الطلاب بالحضور فى المدارس، لافتًا إلى أن ذلك يسهم فى إثراء العملية التعليمية.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم موقف مدارس المحافظة والبالغ عددها 1042 مدرسة، تشمل كافة المراحل الدراسية والتى تستوعب نحو 384382 طالبًا، مشيرًا إلى وجود عدد من المدارس التى سوف تعمل فترة مسائية خلال فترات من العام الدراسى، نتيجة أعمال الصيانة والتطوير ورفع الكفاءة بالإضافة إلى وجود كثافات طلابية عالية فى البعض الآخر.

كما أوضح كذلك وصول عدد كبير من الكتب الدراسية للمراحل التعليمية المختلفة للمدارس واستمرار وصول الكميات الباقية خلال الأيام القادمة، مشيرًا إلى صدور نشرة المصروفات الدراسية الجديدة وجارى توزيعها على كافة المدارس وتوفير إمكانية دفع المصروفات على ثلاثة أقساط؛ تيسيرًا على أولياء الأمور مع إعفاء الحالات الخاصة والأَولى بالرعاية من المصروفات طبقًا للبحث الاجتماعى الداعم لذلك، كما عرض مدير عام المنطقة الأزهرية بالإسماعيلية، استعدادات الأزهر الشريف ومعاهده، لبدء العام الدراسى الجديد والبالغ عددها 227 معهدًا أزهريًا لكافة المراحل التعليمية.

ومن جهته، أكد وكيل وزارة الصحة والسكان عن توافر الزائرة الصحية وفقًا للجداول المعتمدة بالمدارس بالإضافة إلى التطعيمات اللازمة لبداية كل مرحلة دراسية.

ومن الجدير بالذكر، أنه سوف ينطلق العام الدراسى الجديد فى الأول من أكتوبر بجميع المدارس الرسمية والتجريبية على مستوى الجمهورية.