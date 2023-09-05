فرق المهرجان الدولى للفنون الشعبية تزور أهم معالم الإسماعيلية السياحية

الإسماعيلية - السيد فلاح

نظمت إدارة السياحة بمحافظة الإسماعيلية، جولة جديدة لليوم الثاني على التوالي لأهم معالم الإسماعيلية السياحية لفرق سيريلانكا والمكسيك وفلسطين علي هامش مشاركتهم في مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، بعد أن نظمت أمس جولة سياحية لفرق الهند ورومانيا وأندونيسيا.

وانطلقت السبت، أولى فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الثالثة والعشرين، حيث أقيم طابور عرض الفِرق المشاركة بهذه النسخة من المهرجان "الديفيليه" في تمام السادسة مساءً، بشارع محمد على بحيِّ أول مدينة الإسماعيلية، أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية القديم.

وأقيم حفل افتتاح المهرجان، في تمام الثامنة من مساء الأحد، على المسرح الكبير بقصر ثقافة الإسماعيلية، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وقيادات وزارة الثقافة.

وأقيم على هامش مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الثالثة والعشرين، معرضًا للكتاب ومعرض للفنون التشكيلية.

وتقام العروض يوميًا حتى الخميس المقبل بمسارح "حديقة الشيخ زايد- نادي الدنفاه- نادي الفيروز- مركز ومدينة فايد- مركز ومدينة القنطره غرب- مركز ومدينة القصاصين"، ويقام حفل ختام المهرجان يوم الخميس المقبل على المسرح الكبير بقصر ثقافة الإسماعيلية.

ويشارك في مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الثالثة والعشرين، 8 فرق مصرية (سوهاج، الأقصر، ملوي، أسوان، الإسكندرية، مرسى مطروح، العريش، الشرقية، الشباب والرياضة) بجانب فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية.

كما تشارك فرقة القلوب البيضاء لذوي الهمم لأول مرة مشاركة شرفية بالمهرجان، بالإضافة لمشاركة ست فِرق أجنبية (المكسيك، رومانيا، سيريلانكا، أندونسيا، الهند، وفلسطين).

ومن الجدير بالذكر، أن مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، هو أحد المهرجانات الدولية الهامة على مستوى العالم، والذي انطلقت دورته الأولى عام 1985.



الفرق الأجنبية المشاركة في المهرجان الدولي للفنون الشعبية

محافظة الإسماعيلية

مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية



الفرق الأجنبية

جولة في محافظة الإسماعيلية



الفرق الأجنبية



جولة الفرق الأجنبية في الإسماعيلية

أحدي الأجنبيات



الفرق الأجنبية



المهرجان الدولي للفنون الشعبية





المهرجان الدولي للفنون الشعبية



المهرجان الدولي للفنون الشعبية