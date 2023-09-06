قضية طبيب الساحل تصل محطتها الخامسة بعد نظر أولى الجلسات

كتب إيهاب المهندس

نظرت محكمة الجنايات أولي جلسات محاكمة 3 متهمين بقتل طبيب الساحل، داخل عيادته الخاصة، وتوجد محطات مرتبطة بالقضية منها..



المحطة الأولى.. حدوث الجريمة في 12 يونيو 2023 حدثت جريمة قتل طبيب الساحل، بعد تخطيط المتهم الأول والمتهمة الثانية علي تخدير المجني عليه وسرقه أمواله.



المحطة الثانية.. حبس المتهمين بعد اكتشاف الجريمة وفي 18 يونيو أمرت النيابة بحبس المتهمين.



المحطة الثالثة.. إحالة المتهمين في 31 يونيو الماضي قررت جهات التحقيق إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بتهمة القتل العمد.



المحطة الرابعة.. نظر أولى الجلسات بعد احالة المتهمين للجنايات قررت محكمة الاستئناف تحظيد جلسة 2 سبتنبر بنظر أولي الجلسات، وخلال الجلسة تلا ممثل النيابة العامة أمر الإحالة.

قالت التحقيقات إن المتهم الأول صديق المجنى عليه "طبيب" قرر هو والسيدة المتهمة الثانية في القضية أن يستدرجا الطبيب القتيل، للحصول على مبالغ مالية منه بأى وسيلة كانت، فقامت على أثر ذلك المتهمة بتحضير مشروب للضحية ووضعت به كمية كبيرة من أحد العقاقير المخدرة له، وعقب تناوله المشروب سقط على الأرض مغشيا عليه وأصيب بحالة هبوط حاد في الدورة الدموية بسبب كمية المخدر التي تناولها، وفارق الحياة في الحال ما أثار تخوف المتهم الأول والمتهمة الثانية، فقاما بالاتصال بشخص آخر "تمرجى" يعمل مع المتهم الأول، وطلبا منه أن يساعدهما في إخفاء جثة الطبيب القتيل بعد أن أخبراه بأنهما لم يقتلاه، وأنه توفى نتيجة جرعة مخدرات زائدة.

وأشارات التحقيقات أيضا، إلى أن المتهمين الثلاثة حفروا حفر كبيرة داخل العيادة التي شهدت الواقعة، حيث تبين أن المتهم الأول عرض عليهم تقطيع جثة المجنى عليه حتى يمكن إخفائها بسهولة، إلا أن المتهمة الثانية والمتهم الثالث رفضا فكرته وتخوفا منها بسبب كثرة الدماء، واكتفيا بوضع الجثة في الحفرة وردمها مرة آخرى ووضع بلاط عليها وإنهاء الأمر عند هذا الحد، اعتقادا منهم أنهم تمكنوا من إخفاء وطمس الجريمة.