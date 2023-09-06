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قاصر وراء قتل شاب فى المنيرة الغربية ويعترف بإنهاء حياته.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 06:00 ص
قاصر وراء قتل شاب فى المنيرة الغربية ويعترف بإنهاء حياته.. اعرف التفاصيل ضبط متهم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، أن المتهم بقتل شاب في المنيرة الغربية، قاصر، حيث يبلغ من العمر 15 سنة، بينما يبلغ عمر المجني عليه 20 عاما.

واعترف المتهم أمام رجال المباحث بارتكاب الجريمة، نتيجة خلاف بينهما، حيث اعتدى على المجني عليه، ليلقى حتفه في الحال، كما استمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، أكدوا تورط المتهم في ارتكاب الجريمة.

وفحص رجال المباحث كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر المحضر اللازم، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة بمقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بمنطقة المنيرة الغربية، بإجراء التحريات بإشراف المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية، تبين أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه وشخص آخر، نتيجة خلافات بينهما مما أسفر عن إصابته ومصرعه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر المحضر اللازم، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق.

  

 


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