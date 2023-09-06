اليوم السابع
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الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 03:07 م
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غلق وتشميع معدية نهرية بالبحيرة حفاظاً على أرواح المواطنين

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 02:20 م
غلق وتشميع معدية نهرية بالبحيرة حفاظاً على أرواح المواطنين معدية - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة المستمرة لمراجعة جميع المعديات النهرية العاملة بنطاق المحافظة للتأكد من سريان تراخيصها، مشددة على توافر كافة الإشتراطات الفنية ومقومات السلامة والالتزام بتحميل الأعداد المقررة وإيقاف المخالف منها للحفاظ على أمن وسلامة وأرواح المواطنين.
 
وفى هذا السياق، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة بمراجعة المعديات  والتأكد من الالتزام بالتعريفة والحمولة وسريان التراخيص، وقد أسفرت الحملات الرقابية عن غلق وتشميع معدية بقرية النجيلة، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
 
كما قامت الوحدات المحلية بمركزى  رشيد  و إيتاي البارود،  بحملات مماثلة لمتابعة أعمال المعديات بنطاقها تضمنت تلك الحملات فحص المعديات من الداخل والخارج، والتأكد من الالتزام بكافة الشروط المطلوبة والتراخيص والتعريفة المقررة وسريان التراخيص وتوافر وسائل الأمان والالتزام بتحميل الأعداد المقررة.
 
 

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