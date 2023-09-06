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عطارد فى أقرب مسافة للأرض اليوم.. ظاهرة الاقتران الداخلى

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 10:31 ص
عطارد فى أقرب مسافة للأرض اليوم.. ظاهرة الاقتران الداخلى كوكب عطارد
كتب محمود راغب

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يمر كوكب عطارد بالقرب من الشمس في السماء اليوم الأربعاء 06 سبتمبر 2023 على الجانب القريب من نظامنا الشمسي بالنسبة للأرض فى ظاهرة تسمى الاقتران الداخلي عند الساعة (11:04 صباحاً بتوقيت جرينتش).
 
وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن ذلك يحدث مرة واحدة في كل دورة اقترانية للكوكب (116 يومًا)، ويمثل نهاية ظهور عطارد في سماء المساء وانتقاله إلى سماء الفجر خلال الأسابيع القليلة القادمة.
 
وعند أقرب مسافة ظاهرية سيبعد عطارد حوالي 3 درجات فقط من الشمس مما سيجعله غير قابل للرصد تماماً لعدة أسابيع أثناء طمسه في وهج الشمس.
 
وعطارد سيعبر نقطة الحضيض - أقرب مسافة إلى الأرض - في نفس الوقت تقريبًا ، حيث سيكون في نفس الجانب بالنسبة للأرض في النظام الشمسي، وسيكون على مسافة 0.64 وحدة فلكية (95,742,637 كيلومتر) من كوكبنا مما يجعل حجمه الزاوى كبيرا ولو أمكن رصده فسيبلغ قطره 10.6 ثانية قوسية بينما يظهر قرصه غير مضاء تماماً.

 


عطارد

كوكب عطاد

الاقتران الداخلى لعطارد

عطارد فى الاقتران الشمسى



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