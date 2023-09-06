عطارد فى أقرب مسافة للأرض اليوم.. ظاهرة الاقتران الداخلى

كتب محمود راغب

يمر كوكب عطارد بالقرب من الشمس في السماء اليوم الأربعاء 06 سبتمبر 2023 على الجانب القريب من نظامنا الشمسي بالنسبة للأرض فى ظاهرة تسمى الاقتران الداخلي عند الساعة (11:04 صباحاً بتوقيت جرينتش).

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن ذلك يحدث مرة واحدة في كل دورة اقترانية للكوكب (116 يومًا)، ويمثل نهاية ظهور عطارد في سماء المساء وانتقاله إلى سماء الفجر خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وعند أقرب مسافة ظاهرية سيبعد عطارد حوالي 3 درجات فقط من الشمس مما سيجعله غير قابل للرصد تماماً لعدة أسابيع أثناء طمسه في وهج الشمس.