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طرق جديدة مدرجة للتطوير والرصف بالجيزة بالخطة الاستثمارية 2023/2024.. إنفوجراف

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 04:00 ص
طرق جديدة مدرجة للتطوير والرصف بالجيزة بالخطة الاستثمارية 2023/2024.. إنفوجراف طرق جديدة مدرجة للتطوير والرصف فى الجيزة
كتبت – مرام محمد

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كشفت محافظة الجيزة عن أبرز الطرق التي ستخضع للتطوير ورفع الكفاءة والرصف ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024، لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وجاءت أبرز الطرق المدرجة للتطوير والرصف ضمن الخطة الاستثمارية 2023/2024، على النحو التالي:

1- تطوير ورفع كفاءة شارع جامعة الدول العربية بطول 2.5 كم، بداية من شارع السودان حتى ميدان سفينكس.

2- توسعة وتطوير واستكمال رصف طريق طراد النيل من منطقة المسبوكات بطول 4 كم.

3- تطوير ورفع كفاءة طريق ميدان الكيت كات حتى وزارة الري بطول 3.5 كم.

4- تطوير وتوسعة ورصف البر الشرقي والغربي بطريق المريوطية حتى منشية البكاري بطول 2.5 كم.

 

ويُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، كلف الجهاز التنفيذى بالانتهاء من طرح كافة المشروعات المدرجة فى الخطة الاستثمارية للعام المالى 2023 / 2024 لسرعة تنفيذها وتحقيق الاستفادة منها للمواطنين، مؤكداً أن المحافظة تمكنت خلال الثلاث سنوات الماضية فى الانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية بنسبة 100%، والتى ساهمت فى تحقيق معدلات نجاح كبيرة فى تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

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