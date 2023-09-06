ضبط لص سرق مشغولات ذهبية بالمنيا

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

نجحت الداخلية في ضبط عامل لقيامه بسرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من داخل مسكن ربة منزل بالمنيا، وإعادة المسروقات فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة العدوة بمديرية أمن المنيا من ربة منزل - مقيمة بدائرة المركز باكتشافها سرقة مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية"- مشغولات ذهبية من المنزل محل سكنها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل "له معلومات جنائية" - مقيم بذات الدائرة)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة مستغلاً إقامته بمسكن ملاصق لمسكن الـمُبلغة، وأرشد عن جميع المسروقات بمسكنه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.