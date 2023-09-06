صحة القليوبية: بحث أكثر من 100 شكوى للمواطنين فى أقل من 24 ساعة

القليوبية إبراهيم سالم

وجه الدكتور حمودة عيد الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، ببحث كافة الشكاوى المقدمة من المواطنين والاهتمام بها، والعمل على إيجاد حلول جذرية لها بمنتهى الجدية والسرعة، بما يساهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية بالقليوبية، وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية للمواطنين، وسرعة الانتهاء من كافة الشكاوى المعلقة اليوم.

وكشفت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، في بيان لها، أنه تم التعامل مع كافة الشكاوى الواردة من مجلس الوزراء والوزارة والمحافظة ومن مكتب وكيل الوزارة وغيرها، وتم الرد على كافة الاستفسارات وتلبية حاجة المواطنين والاستغاثات، من خلال الرقم الموحد 16528.

وتابعت، أنه تم الانتهاء من بحث 99.2%، من إجمالي الشكاوى المقدمة من المواطنين، على حسب ما تم إعلانه على بوابة مجلس الوزراء حتى الآن، من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، حيث كانت النسبة أمس 98%، وتم بحث أكثر من 100 شكوى فى أقل من 24 ساعة، ليصل معدل الانتهاء من الشكاوى لـ99.2% من إجمالي الشكاوى المقدمة من المواطنين.

وأوضحت، أنه تم التعامل من خلال فريق متكامل من مسئولي الشكاوى بالمديرية والمستشفيات والإدارات الصحية والوحدات الصحية.

وأكد الدكتور حمودة الجزار، على تفعيل منظومة الشكاوى في جميع أماكن تقديم الخدمة الصحية، وأضاف أن أي شكوى مقدمة من أحد المواطنين، سيتم بحثها والعمل على حلها، مشيدا بجهود جميع العاملين على سرعة الانتهاء من الشكاوى المعلقة، وأعرب عن خالص شكره وتقديره للفريق القائم على ذلك برئاسة الدكتور محمد جمال، والدكتور يوسف عرابي، وعزت الجندي، ووجه التحية والشكر لجميع العاملين لما يقومون به من جهودٍ مخلصة، في سبيل حل كافة مشاكل المواطنين، من أجل الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة على مستوى جميع وحدات ومراكز صحة الأسرة والمستشفيات وديوان المديرية ودواوين الإدارات الصحية .



إجمالي الشكاوى



شكاوى صحة القليوبية



