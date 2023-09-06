سلاح الجو الأوكرانى: إسقاط 23 هدفا جويا روسيا خلال الساعات الماضية

أفاد سلاح الجو الأوكرانى، بإسقاط 23 هدفا جويا روسيا من أصل 33 خلال الساعات الماضية، حيث هاجم الروس أوكرانيا بالصواريخ الجوية والبرية والطائرات الهجومية بدون طيار.
ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن بيان سلاح الجو، "أن روسيا هاجمت أوكرانيا بصواريخ جوية وبرية، بالإضافة إلى طائرات هجومية بدون طيار، وتم تسجيل ما مجموعه 33 هدفًا جويًا.. ونجحت الدفاعات الجوية الأوكرانية في تدمير 23 هدفًا جويًا، بما في ذلك سبعة صواريخ كروز من طراز Kh-101/Kh-555/Kh-55، وصاروخ باليستى من طراز Iskander-M، و15 طائرة بدون طيار هجومية من طراز Shahed-136/131".
من جانبه، أكد حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية، أوليه كيبر، أن القوات الروسية هاجمت الليلة الماضية منطقة إيزمائيل في منطقة أوديسا جنوب أوكرانيا بطائرات بدون طيار.
وقال حاكم المنطقة - وفقا لوكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية، اليوم الأربعاء: "هاجم الروس منطقة إيزمائيل في منطقة أوديسا بطائرات بدون طيار هجومية لمدة ثلاث ساعات تقريبًا.. ولسوء الحظ، قُتل شخص واحد بعدما أصيب بجروح خطيرة في المستشفى".
وأشار إلى أنه تم تسجيل دمار وحرائق في عدة تجمعات، وألحق الهجوم أضرارا بالميناء والبنية التحتية الزراعية، بما في ذلك الصوامع والمباني الإدارية والمؤسسات الزراعية.
من جانب أخر أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية، ترميم 800 منشأة من مرافق البنية التحتية الطبية التي تضررت من القصف الروسي في أوكرانيا.
وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية، اليوم الأربعاء، :"على مدى أكثر من 18 شهرًا من الحرب، تمت بالفعل استعادة 799 منشأة طبية بشكل كلي أو جزئي في مناطق مختلفة عبر أوكرانيا.. وعلى وجه الخصوص، تمت استعادة 384 منشأة بالكامل وتم ترميم 415 منشأة أخرى جزئيًا" مشيرة إلى أنه تم ترميم معظم المرافق الطبية في مناطق ميكولايف ودنيبروبتروفسك وكييف وخاركيف وتشرنيهيف.
وشددت "الصحة الأوكرانية" على أن ترميم البنية التحتية الطبية يعد من بين أولويات الدولة؛ حتى يتمكن المرضى الأوكرانيون من الحصول على رعاية صحية عالية الجودة في زمن الحرب.
يشار إلى أنه - حتى مايو الماضي - دمرت الهجمات الروسية 177 منشأة طبية بالكامل، وألحقت أضرارًا بأكثر من 1400 منشأة في أوكرانيا.
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