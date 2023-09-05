اليوم السابع
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زاخاروفا: خطط الغرب لإنتاج أسلحة في أوكرانيا تظهر مدى تورطه في الصراع

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 10:12 م
زاخاروفا: خطط الغرب لإنتاج أسلحة في أوكرانيا تظهر مدى تورطه في الصراع زاخاروفا
أ ش أ

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أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، أن موسكو تعتبر خطط الغرب الرامية إلى بدء إنتاج الأسلحة في أوكرانيا دليلًا آخر على تورطها في الصراع مع روسيا.

وقالت زاخاروفا - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية - : "لقد لاحظنا إعلانات عدد من شركات تصنيع الأسلحة الأوروبية، ولا سيما خطط شركة (راينميتال) الألمانية وشركة سويدية تابعة لشركة (BAE Systems) البريطانية لبدء إنتاج المعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية بالإضافة إلى عمليات الإصلاح والصيانة".

وأضافت: "هذه النوايا دليل آخر على تورط الصناعات الدفاعية وصناع القرار الغربيين بشكل مباشر في الصراع العسكري ودعم نظام كييف الإجرامي".

وأشارت زاخاروفا إلى أن السفارتين الروسيتين في ألمانيا والسويد قدمتا معلومات بشأن خطط شركات البلدين لإنتاج أسلحة لأوكرانيا، مُوضحة أن ما وصفته بالنوايا المخزية لاستخدام الصناعات الدفاعية الغربية للاستفادة من التطورات الراهنة للأزمة "لن تؤدي إلا إلى تصعيد الأمور بشكل أكبر في أوكرانيا"، بحسب قولها.

 


زاخاروفا

أوكرانيا

روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية



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