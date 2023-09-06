رئيس مياه القناة: إنجاز 95% من شبكات مدينة اللقاحات والأمصال

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اليوم الأربعاء، إنجاز 95% من أعمال مشروع تغذية مدينة اللقاحات والأمصال بمياه الشرب، وتم الانتهاء من إنشاء عدية دفع موجه على ترعة الإسماعيلية بمنطقة أبو صوير بطول 300 مترً، كما تم الانتهاء من أنشاء عدية دفع موجه على ترعة الكيلو 5 طريق الإسماعيلية القاهرة بطول 150 مترًا.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أنه تم الانتهاء أيضا من تنفيذ عدية دفع موجه أمام مدينة اللقاحات بطول 270 مترًا، والانتهاء من أنشاء عدد ثلاث عدية على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوى بمنطقة المنايف دائرة مركز أبو صوير الأولى بطول 130 مترا، والثانية على ترعة الكيلو 7 بطول 370 مترًا، والثالثة بمنطقة 6 أكتوبر بطول 200 مترًا، كما تم الانتهاء من أنشاء عديات معلقة على مصرف المحسمة والمنايف قطر 12 بوصة.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، أنه يتابع وبصفه مستمرة ميدانيا جميع الأعمال بمشروع تغذية مدينة اللقاحات والأمصال بمياه الشرب والوقوف على الموقف التنفيذى للمشروع، والذى يتم الانتهاء من 95 % من مد الشبكات، والذى يبلغ طوله 18 كم من محطة مياه المستقبل لتغذية المدينة بمياه الشرب بالتنسيق مع كافة المرافق الأخرى الغاز الطبيعى، والكهرباء، والاتصالات.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، على ضرورة الالتزام الكامل بالمخطط الزمنى لتنفيذ بنود الأعمال، مضيفا على المتابعة المستمرة وعقد لقاءات واجتماعات دورية وبصفة أسبوعية لضمان سير الأعمال، وفقا للتوقيتات المحددة تمهيدًا للافتتاح الرسمى للمشروع باعتباره من أهم المشروعات القومية على أرض محافظة الإسماعيلية.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، أننا تعاملينا مع عدة بلاغات عن أعطال وكسور مفاجئة فى شبكات مياه الشرب خلال لـ 24 ساعة الماضية، حيث انتقلت فرق الطوارئ وفنيو وعمال الشركة إليها فورا وتم إصلاحها فى مدة زمنية وجيزة، منها إصلاح كسر مفاجئ فى خط 300 مم بالتل الكبير، وخط 12 بوصة المغذى للورش الحرفية بمدينة المستقبل، وخط 300 مم بقرية العطار دائرة مركز ابوصوير، وخط 450 مم أمام محطة أبو صوير الكبرى.