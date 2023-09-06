وقال الرئيس الرومانى "أستطيع أن أقول لكم إنه لم يكن هناك أي حادث، ولا أي مسيرة، أو أي حطام انتهى به الأمر على أراضي رومانيا".

وأضاف أن بلاده تمارس السيطرة الكاملة على الحدود والمجال الجوي، وقامت بفحص كل شيء، وتم التأكيد على عدم سقوط أي شيء على أراضي رومانيا، لافتا إلى أنه يشعر بالقلق لأن العمليات تقع على مسافة قصيرة من الحدود الرومانية، ومع ذلك، نحن على يقظة بشكل جيد للغاية.

وتابع "نحن نعرف بالضبط ما يجب القيام به إذا سقط شيء ما.. هذه ليست معلومات مفتوحة، ولكن لدينا سيناريو لأي احتمال".

كان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليج نيكولينكو، قد صرح في وقت سابق، بأن طائرات مسيرة روسية سقطت وانفجرت على الأراضي الرومانية.