دراسة مصرية سويدية عن دور مجلة "نور" فى حماية الأطفال من الأيديولوجيات المتطرفة

كتب لؤى على

نشرت مجلة Historical encounters السويدية، المتخصصة في التاريخ، والمدرجة بالربع الأول فى تخصص التاريخ فى قاعدة البيانات scopus& web of science، بحثًا عن دور مجلة نور الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر ، حول استخدام التاريخ لحماية الأطفال من الأيديولوچيات المتطرفة، وقدم البحث الدكتورة نفيسة السعيد مدرس الإعلام وثقافة الأطفال بكلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس، والدكتور روبرت ثورة أستاذ تعليم التاريخ بجامعة أوبسالا بالسويد.

وأوضح البحث أن العالم العربي والإسلامي شهد موجات متصاعدة من الأصولية الدينية والإرهاب خلال العقد الأخير، وقد دفع ذلك المؤسسات الثقافية العربية والإسلامية إلى التركيز على طرق لحماية الشباب من السقوط في شباك الجماعات المتطرفة، لذا أصدرت مؤسسة الأزهر الشريف، التي يعتبرونها المؤسسة الكبرى والأكثر اعتدالا في العالم الإسلامي، مجلة "نور" للأطفال من سن 8 - 18 عاما في نهاية عام 2015، بهدف تزويد الشباب المصري والعربي بأمثلة إيجابية ونصائح لمواجهة التطرف الديني.

ويرى الباحثون أن التاريخ حاضر بقوة على صفحات مجلة نور منذ عددها الأول، وهذا ما جعلها مصدرا ممتازا لدراسة ممارسات الذاكرة الجماعية، والثقافة التاريخية لمصر والعالم العربي، ولذلك تناول البحث تساؤلين رئيسيين: السؤال الأول عن ماهية التاريخ المقدم على صفحات المجلة، والثاني عن كيفية تقديم هذا التاريخ للشباب والأطفال.

وتقدمت الباحثة نفيسة السعيد بهذه الورقة البحثية، خلال البحث، بالشكر لمؤسسة الأزهر الشريف وعلى رأسها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، على حرصها على بناء الهوية الوطنية والثقافية للأطفال المصريين، ولكل فريق العمل بالمجلة على الجهد المميز المبذول من أجل انتاج هذا العمل الذي تمت ترجمة قيمته على صفحات هذا البحث.

كما أثنت الباحثة الدكتورة نفيسة السعيد على جهود الدكتورة نهى عباس، رئيس التحرير ومحرر سلسلة نور وبوابة التاريخ، وعبد المنعم حسين، نائب رئيس التحرير ومحرر باب طاقة نور، وسامح الزهار، محرر باب آثار وأسرار، ومحمود قاسم، محرر باب تاريخ الحضارات، ونجاح عامر – أسماء عمارة – حمد الله الصفتي – عبد الجواد الحمزاوي، المسئولين عن تحرير أبواب قصص الأنبياء – السيرة النبوية – من القصص القرآني، وكل فريق العمل من الكتاب والمحررين بالمجلة.