ختام ورشة «حرفتك صنعتك» بمركز شباب بلطيم فى كفر الشيخ

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب، ورشة حرفية تحت شعار «حرفتك صنعتك» بمركز شباب بلطيم، بمشاركة أعضاء أندية التطوع، وأندية الفتاة بمراكز الشباب، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

أشار الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، أن ورشة العمل تأتى ضمن الأنشطة المدرجة بخطة وزارة الشباب والرياضة لدعم أندية التطوع وأندية الفتاة بالمحافظة، والتى تهدف إلى تأهيل الشباب لسوق العمل، وتدريبهم على كيفية التسويق الإلكترونى لمنتجاتهم، وذلك من خلال تعليمهم حرفة تمكنهم من تنفيذ مشروعاتهم والتى تسهم فى تحسين دخلهم، وتأهيلهم للدخول إلى سوق العمل.

يذكر أن الورشة جاءت بإشراف نجوى صلاح وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، وغادة حسين، مدير الإدارة العامة للبرامج الكشفية والتطوعية، والدكتورة أسماء إسماعيل، مدير إدارة أندية الفتاة بالوزارة، وبإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وصبحى عبدالعزيز، مدير الإدارة العامة للشباب بالمديرية، والدكتور فوزى حسيب، مدير إدارة المشروعات، وغادة راشد، منسق أندية الفتاة بالمديرية، وفريق عمل مركز شباب بلطيم.