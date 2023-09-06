جامعة كفر الشيخ: السبت المقبل بدء استقبال الطلاب الجدد لإجراء الكشف الطبي

تستقبل جامعة كفرالشيخ الطلاب الجدد المرشحين لكليات الجامعة للعام الجامعى 2024/2023، لإجراء الكشف الطبى، بدء من يوم السبت المقبل، الموافق 9 سبتمبر الجاري،م كما موضح بجدول الذي تم اعداده، تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقى، رئيس الجامعة، والدكتور محمد مصطفى عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وسيتم فتح التسجيل حاليا لكليات الطب والعلاج الطبيعى والأسنان والصيدلة والألسن، وباقى الكليات تباعاً.

خطوات التقدم للكشف الطبى:



اولا: الدخول على موقع التسجيل من خلال الرابط التالى: http://mis.kfs.edu.eg/misclinic/

ثانيا: طباعة الإستمارة عبر الموقع بالرقم القومى من خلال التقرير ولصق صورة شخصية 4*6 و التوجه لتوقيع الكشف الطبي فى الموعد والمكان المحدد بالجدول المرفق.

ثالثا: الاوراق المطلوبه للتقديم بالكلية بعد الانتهاء من الكشف الطبي ودفع المصروفات الدراسية على منظومة الدفع الإلكتروني

أصل شهادة الثانوية العامة + 3 صور من شهادة الثانوية العامة.

2 صور من بطاقة الترشيح.

شهادة ميلاد كمبيوتر جديدة بالرقم الثلاثي.

4 صور من البطاقة الشخصية للطالب و 3 صور من البطاقة الشخصية لولي الأمر.

8 صور شخصية "4*6"

نموذج 2 جند ونموذج 6 جند للبنين.

إيصال الدفع المصروفات من خلال الدفع الإلكتروني في منظومة الدفع عن طريق الفيزا كارد عن طريق الرابط

https://payments.kfs.edu.eg/...

أوراق الكشف الطبي بعد توقيع الكشف الطبي لائق.

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