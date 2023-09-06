جامعة طنطا تنظم قافلة طبية بقرية أبو الغار فى الغربية السبت المقبل

وأكد الدكتور محمود ذكي أن القوافل التنموية الشاملة التي تنظمها الجامعة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا دعما للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تشهد تحقيق استفادة لكافة فئات المواطنين، مؤكدا أن المرحلة الثانية من المبادرة ستشهد تكثيف في أنشطة القوافل من خلال الأنشطة الموجهة طبقا للاحتياجات الفعلية وقواعد البيانات التي يتم رصدها وإمداد الجامعة بها.

وأضاف أنه يتم تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان وكدا صرف الادوية اللازمة لجميع الحالات التي تم توقيع الكشف الطبي عليها، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج الي تدخل جراحي الي مستشفيات الجامعة لإجراء الجراحة اللازمة.