اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي

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استولى على الأموال مستغلا حاجتهم للسفر..

تفاصيل التحقيقات مع متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 03:00 ص
تفاصيل التحقيقات مع متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين اموال - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

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زعم قدرته علي تسفير المواطنين لخارج البلاد، مستغلًا أحلام الشباب لتنفيذ مخططه بالاستيلاء علي أموال راغبي السفر، متخذًا أحد أوجه النصب المستحدثة للاستيلاء علي أموال المواطنين وخاصة الشباب راغبي السفر سواء لاستكمال الدراسة أو البحث عن فرصة عمل خارج البلاد علي خلاف الحقيقة، هذا ما كشفت عنه التحريات الأمنية التي أعدتها الأجهزة المختصة حول قيام متهم بالنصب والاحتيال علي المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرته على مساعدتهم فى السفر خارج البلاد.
 
واستمعت الجهات المختصة لأقوال ضحايا متهم   بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم خارج البلاد، فاتهموا المتورط بالواقعة بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص في النصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للخارج ، وأنه استولى من كل شخص علي مبالغ مالية متفاوتة عقب إيهامهم بمقدرته على تسفيرهم للخارج، تضمنت اعترافات المتهم أمام جهات التحقيق المختصة، إنه عمل في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم تسفيرهم إلى بعض الدول وتوفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة، وتمكن بموجب ذلك من الإستيلاء من المُبلغين على مبالغ مالية على النحو المشار إليه.
 
وأكدت معلومات وزارة الداخلية، قيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال على 5 أشخاص والإستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم إلى بعض الدول وتوفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة على خلاف الحقيقة" ، وتمكن بموجب ذلك من الإستيلاء من المُبلغين على مبالغ مالية على النحو المشار إليه. وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها.
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الحدائق بالقاهرة.. و تبين أنه (محكوم عليه فى عدد 32 حكم حبس فى قضايا " تبديد - نصب " بالسجن 47 سنة و 3 شهور ) وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالى من متحصلات الوقائع.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

التحقيق مع متهم

النصب والاحتيال

تسفير المواطنين

الاستيلاء علي الاموال



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