تعرف على برنامج "هندسة البرمجيات" بجامعة أسيوط.. يلبى حاجة سوق العمل

أسيوط -هيثم البدرى

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط إن كلية الحاسبات والمعلومات تطرح هذا العام برنامج "هندسة البرمجيات" للحاصلين على الثانوية العامة، وذلك بهدف إعداد خريج متميز قادر علي المنافسة في سوق العمل، بما لديه من قدرات ومهارات عالية في مجالات هندسة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات وتحديثها، بما يتماشى مع التقدم العلمى واحتياجات سوق العمل.

وفي هذه النقاط نبين أهمية البرنامج ، وتفاصيل التقدم له

1- البرنامج يضم مقررات دراسية تعمل على زيادة مهارات البرمجة المتعلقة بالمجالات الهندسية، والإنشائية، ودراسة المكونات المادية والبرمجية للأجهزة.

2-البرنامج يشمل مجالات هندسة البرمجيات، وهندسة المعلومات، وجودة النظم، وهندسة المعرفة

3- البرنامج يشمل أيضا تصميم البرمجيات، وصيانة البرمجيات، وفحص البرمجيات، ومنهجية تطوير البرمجيات

4- البرنامج يضم أنظمة أمان البرمجيات، وأزمات البرمجيات.

5- البرنامج تم اعتماده من المجلس الأعلى للجامعات

6- برنامج هندسة البرمجيات من المقرر أن يقبل الطلاب الملتحقين بالكلية عن طريق مكتب تنسيق الثانوية العامة من الحاصلين على الحد الأدنى للالتحاق بالكلية من شعبة العلمى بفرعيها العلوم والرياضيات

7- البرنامج يعتبر من البرامج الخاصة التي تخضع لتنسيق داخلى داخل الكلية لقبول طلبات الراغبين للالتحاق بها، وذلك من الطلاب المقبولين بالفعل للدراسة بالكلية بعد إعلان نتيجة تنسيق الثانوية العامة

8-.البرنامج يلبي حاجة سوق العمل المحلي والعالمي بعد التطوير الدائم في مجال البرمجيات، وهو ما يوفر العديد من فرص العمل لخريج البرنامج

9- البرنامج يمكن الخريج من العمل في وظائف: مهندس برمجيات، ومهندس نظم، ومطور برامج، ومحلل نظم، ومهندس صيانة برمجيات، ومدرس حاسوب، ومصمم ألعاب كمبيوتر، ومصمم تطبيقات هواتف ذكية، ومدير لقواعد البيانات، وغيرها