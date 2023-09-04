تعرف على برنامج كلية التمريض بجامعة أسيوط فى العام الجامعى المقبل

أسيوط -هيثم البدرى

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، إن كلية كلية التمريض بجامعة أسيوط تطرح هذا العام" برنامج خاص بمصروفات مكثفاً"، يمنح درجة البكالوريوس فى التمريض للحاصلين على الدرجة الجامعية الأولى فى وقت أقل من وقت الحصول على الشهادة الجامعي، مع توفر عدة شروط فى المتقدم وفي هذه النقاط نبين البرنامج وشروطه

1- الحصول على شهادة الثانوية العامة شعبة علمى (علوم/ رياضة).

2- ألا يتجاوز سن المتقدم 40 سنة عند التقدم للحصول على البرنامج.

3- أن تكون اللغة الأجنبية الأولى هى اللغة الإنجليزية.

4- ضرورة اجتياز اختبارات القبول وفقاً للمعايير التى أقرتها لجنة قطاع التمريض.

5- ضرورة اجتياز الفحوصات الطبية المقررة من إدارة البرنامج والجامعة

6-اجتياز مقررات تأهيلية للالتحاق بالبرنامج، وفى حالة عدم دراسة هذه المقررات فيجب عليه دراستها وإجتيازها بنجاح فى شهر مايو من كل عام لمدة فصل دراسى واحد (15 أسبوعا).

7- مدة الدراسة بالبرنامج سنتان (كل سنة 3 فصول دراسية فصل دراسى أول وثانى وفصل صيفى)، بالإضافة إلى فصل دراسي تمهيدي

8- 6 أشهر هي فترة تدريب إجبارية (امتياز)

9-يتم تدريس مقررات طبية وتمريضية تخصصية ومقررات مساعدة لمقدمي الخدمات الصحية؛ لمساعدتهم على اكتساب المهارات السريرية المطلوبة لعلوم التمريض، ورفع المستوى العلمي والمهني على المهارات السريرية اللازمة

10- البرنامج يتبع نظام الساعات المعتمد بعدد (104) ساعات معتمدة، ويتبعها (12) ساعة معتمدة أسبوعياً (تدريب الامتياز لمدة 6 أشهر)

11- يقوم الطالب بتسجيل المقررات التى يختارها من خلال نماذج طلب التسجيل بمعرفة المرشد الأكاديمي خلال أسبوعين قبل بداية الفصل الدراسي، ويصدر مجلس الكلية قرار بحرمان الطالب من دخول الامتحان النهائي إذا تعدت نسبة الغياب 25% فى أي مقرر دراسي وتسجل درجة محروم ( Denial).