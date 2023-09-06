تضامن كفر الشيخ: نسعى للوصول لعدد كبير من المستفيدين الأسر الأولى بالرعاية

كفر الشيخ - محمد سليمان

أكدت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ، أن مبادرة "خير بالتقسيط" مبادرة إنسانية، تؤكد مبدأ المساهمة والتكافل الاجتماعى، لدعم الأسر الأكثر احتياجًا بكل القرى والنجوع الأكثر احتياجاً بكل مدن ومراكز المحافظة، ونسعى للوصول لأكبر عدد من المستفيدين، مشيرة إلى أهمية تلك المشروعات فى رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر والمساهمة فى بدء مشروعات صغيرة واستثمار محدود يعينهم على أعباء الحياة مع التنسيق والإشراف والمتابعة المستمرة لمديرية التضامن الاجتماعى على الأعمال والجهود التي تتم.

وأضافت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ، أن كل هذه الجهود تأتي متواكبة مع ما تقدمه مبادرة «خير بالتقسيط»، من خدمات إنسانية جليلة لأبناء المجتمع المصري، وتقديم كل أوجه الرعاية المختلفة بالتعاون مع المجتمع المدني الذي أثبت أنه الركيزة الأساسية للتنمية والنماء.

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن مشروع الكشك يوفر فرصة عمل حقيقية حيث تقوم الجمعية بعمل استعلام للمستفيد بعد استيفاء الشروط الواجب توافرها للحصول على الكشك وهي: (رخصة كشك - صورة بطاقة الرقم القومى – بحث اجتماعي من الشئون الاجتماعية موجه للأورمان)، وتكون الأولوية للأرامل والمطلقات وأصحاب الهمم ،وبعد ذلك، يحصل المستفيد على الكشك بالبضاعة والديب فريزر ويتم سداد رسوم توصيل الكهرباء،ثم متابعة المشروع عن طريق مندوب الجمعية، ومن يجد تطابق الشروط عليه، ويرغب في بدء المشروع، يتوجه إلى مكتب الجمعية بكفرالشيخ، والكائن بدوران 47 - الضرائب خلف أسواق عماد الدين الجديدة - أعلى محل البراء للأدوات الصحية.