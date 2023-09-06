تداول 44 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

اعلنت هيئة موانئ البحر الاحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 44000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 658 شاحنة و159 سيارة حيث شملت حركة الواردات 36500 طن بضائع ، 351 شاحنة و100 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع ، 59 شاحنة و59 سيارة.
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة PATAGOINA وعلى متنها 32 ألف طن ألمونيوم قادمة من أستراليا والسفينتين الحرية2 وبوسيدون إكسبريس بينما تغادر العبارة أمل، فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة أمل وغادر السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس ، كما تم تداول 2875 طن بضائع و 225 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهى ايلة، سينا وبريدج .
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1465 راكب بموانيها ، وتداول 50 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر، وتصدير 39 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا .
كما أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر مساء أمس أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 50000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 672 شاحنة و 194 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع ، 345 شاحنة و 117 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 45000 طن بضائع ، 327 شاحنة و 77 سيارة .
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين أمل ودليلة بينما تغادر السفينة SEA PRAJNA وعلي متنها 39000 طن فوسفات تصدير إلي سنغافورة والسفينتين الحرية2 وبوسيدون إكسبريس. فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس وغادرت العبارة أمل، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1135 طن بضائع و 205 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى سينا ، ايلة وبريدج . كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة GOLD LUCKY بينما غادر الميناء بالأمس السفينة النوي إكسبريس وعلي متنها 30 سيارة بوزن 60 طن .
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1200 راكب بموانيها .
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