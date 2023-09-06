اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 12:12 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار عاجلة

تجنبوا الشمس وقت الظهر.. 6 نصائح من الأرصاد لمواجهة الموجة الحارة

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 11:19 ص
تجنبوا الشمس وقت الظهر.. 6 نصائح من الأرصاد لمواجهة الموجة الحارة الطقس - أجواء شديدة الحرارة
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عدداً من النصائح الهامة للمواطنين، تزامنا مع الموجة شديدة الحرارة التى تتعرض لها البلاد بداية من اليوم الأربعاء ولمدة 72 ساعة قادمة.
 

وجاءت نصائح هيئة الأرصاد للمواطنين لمواجهة الموجة شديدة الحرارة، كما يلى: 

 
1 - عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة فى وقت الظهيرة 
 
2 - تجنب التعرض للشمس لفترات طويلة 
 
3 - ارتداء غطاء الرأس أثناء الخروج 
 
4- الإكثار من شرب المرطبات الباردة وخاصة المياه لمواجهة ارتفاعات درجات الحرارة وتعويض الفاقد من السوائل 
 
5- التواجد فى أماكن جيدة التهوية بسبب الرطوبة المرتفعة 
 
6- عدم ترك أى مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات فى حرارة الشمس 
 
 
ويشهد اليوم الأربعاء، ارتفاعا بدرجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة  رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية،  معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .
 
كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم ارتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس ، ونشاط رياح ببعض المناطق ، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م ححدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.
 
 
 

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الان

حاله الطقس

حالة الطقس في مصر

الطقس في مصر

حاله الطقس اليوم

حالة الطقس فى القاهرة

هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس الان في القاهرة

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس اليوم

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس الان

حاله الطقس غدا

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم فى مصر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة