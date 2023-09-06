انقطاع المياه عن مناطق بمدينة طوخ اليوم 3 ساعات لإحلال وتجديد الشبكات

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية ، بقيادة المهندس مصطفي مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، انقطاع المياه اليوم الأربعاء، عن مناطق بمدينة طوخ، بينها المنطقة من بداية الإدارة التعليمية حتى مجمع المدارس، والشوارع الجانبية بمدينة طوخ، وذلك لمدة 3 ساعات، تبدأ من الساعة 12 مساء اليوم، وحتى الساعة 3 صباح غد الخميس.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن عملية الانقطاع تأتي نظراً لعملية إحلال وتجديد شبكات المياه بمدينة طوخ.

وكانت قد شهدت مدينة طوخ أمس الثلاثاء انقطاع المياه عنها نظرا لأعمال غسيل الشبكات بالمدينة، وأنه سيتم إعادة ضخ المياه فور الانتهاء من أعمال غسيل الشبكات، والتأكد من صلاحية المياه للاستخدام.