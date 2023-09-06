النيابة تنتهى من معاينة حريق جراج بحدائق القبة.. والخسائر احتراق 20 توك توك

كتب عبد الله محمود

أنهت نيابة حدائق القبة منذ قليل معاينة موقع حريق جراج تكاتك وسيارات، حيث اتضح من خلال المعاينة احتراق ما يقرب من 20 مركبة دراجة نارية، فيما تم استخراج 70 توك توك آخرين فى حالة سليمة، وأنه لا توجد أية خسائر فى الأرواح.

وكانت النيابة انتدبت المعمل الجنائي لمعاينة موقع حريق جراج توك توك ظهر اليوم فى حدائق القبة، وإعداد تقرير مفصل لبيان سبب الحريق، والتأكد من وجود شبه جنائية من عدمه، وحصر وحصر الخسائر الناجمة عن الحريق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

كان رجال الحماية المدنية، تمكنوا من السيطرة على حريق جراج التهم العديد من مركبات التوك توك فى منطقة حدائق القبة، بعدما دفعت الحماية بسيارات الإطفاء لمكان الحريق، وتمت عملية إخماده.

وكانت تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة ، بلاغا من الأهالي، يفيد بنشوب حريق جراج فى منطقة حدائق القبة ، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بـ 4 سيارات إطفاء لمكان الحريق، تمت عملية الإخماد بدون إصابات.

كان رجال الحماية المدنية، تمكنوا من السيطرة على حريق جراج التهم العديد من مركبات التوك توك فى منطقة حدائق القبة ، بعدما دفعت الحماية بسيارات الإطفاء لمكان الحريق، وتمت عملية إخماده.