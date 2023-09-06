النزول بدرجات القبول فى القطاع الطبى بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

قال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع " أنه تم النزول فى درجات القبول فى كليات القطاع الطبي بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، وذلك نظراً لتوافر بعض الأماكن الشاغرة بكليات جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، فقد تم الإعلان عن مد باب التقديم المباشر لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية حتى اكتمال العدد المطلوب بكل كلية، وأن الحد الادنى للقبول المباشر لكليات جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية لطلاب الثانوية العامة المصرية هو :

• كلية الطب 349 درجة

• كلية طب الاسنان 335 درجة

• كلية العلاج الطبيعي 322 درجة

• كلية الصيدلة 320 درجة

• كلية الهندسة 266.5 درجة

• كلية التجارة الدولية واللغات 217.5 درجة.

وأضاف الدكتور ناصر مندور أنه يمكن للطلاب المقبولين بالكليات والمحققين للحد الأدنى الجديد التقدم بطلبات لتحويلهم للكليات التي أصبحت تتناسب والمجموع الحاصلين عليه ، وأنه سواء التقديم الجديد ، أوالتحويلات فأنها مستمرة حتى اكتمال العدد المتاح في كل كلية.

ومن جانبها صرحت الدكتورة غادة مكاوي حداد عميدة كليات القطاع الطبي بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، أن التقديم الورقي المباشر وتسليم المستندات لكليات القطاع الطبي مستمر بمكتب تنسيق الجامعة الاهلية بكلية الصيدلة بجامعة قناة السويس بالإسماعيلية ، وأن التقديم المباشر لكليات الهندسة والتجارة الدولية واللغات مستمر بمقرات شئون الطلاب بكليات الهندسة والتجارة والألسن حتى اكتمال العدد المطلوب بكل كلية.

وأكد رئيس جامعة قناة السويس، انتهاء التقديم لكليتي التمريض وتكنولوجيا العلوم الصحية، لافتا إلى أنه سيتم فقط استكمال استلام أوراق التقديم للطلاب الذين سبق تقدمهم وقبولهم بمقر التقديم الذي قاموا بتقديم شهادتهم ومستندات تسجيلهم بالكليتين فيه .