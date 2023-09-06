المشدد 10 سنوات لعاطل قتل آخر على مقهى فى البحيرة

كتب-أحمد الزغبى

قضت محكمة جنايات دمنهور ، برئاسة المستشار ياسر الوصيف رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار حسين رشدى، والمستشار تامر عثمان وسكرتير المحكمة خالد حسين، بمعاقبة المتهم " م.ن.ع" بالسجن المشدد 10 سنوات ،والزمته بالمصاريف الجنائية ، وأمرت بإثبات ترك المدعي عليه بالحق المدني للدعوة المدنية والتنازل عنها ، وأمرت بمصادرة السلاح الأبيض المضبوط، لاتهامه بقتل المجني عليه " م.ر.م".

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 3804 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة ايتاي البارود ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، ببلاغ من مركز شرطة إيتاي البارود بقيام المتهم بطعن المجني عليه بسلاح أبيض، بدائرة المركز.

كشفت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة إيتاي البارود، أن التحريات أسفرت عن قيام المتهم " م.ن.ع" عاطل بارتكاب واقعة قتل المجني علية " م.ر.م" اثر خلافات سابقة بينهما والتي مرادها الي اعتقاد المتهم بقيام المجني علية بالإرشاد عن شريكه في الاتجار بالمخدرات لرجال الشرطة مما تسبب في إلقاء القبض عليه علي ذمة القضية 3238 لسنة 2023 جنايات مركز ايتاي البارود ،وذلك بأن توجه إلي المقهي محل ارتياد المجني عليه حال حيازته سلاح أبيض مطوة ،وافتعل مشادة كلامية معه، وأخرج من طيه ملابسه السلاح الأبيض، وطعنه طعنتين استقرت بذراعة وبطنه مما أدى إلى وفاته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالة المتهم الي محكمة جنايات دمنهور، التي أصدرت حكمها علي المتهم.