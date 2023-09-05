الإعدام لمزارع قتل آخر بسبب الخلاف على زراعة أشجار مانجو بينهما فى البحيرة

كتب -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار شوقي زكريا الصالحي رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار أحمد محمد حلوسة، والمستشار طاهر نبيل النحاس، والمستشار أحمد عادل شاهين، وسكرتير المحكمة محمد صالح، بمعاقبة المتهم " م.ع.ع" بالإعدام شنقا، وألزمته بالمصاريف الجنائية، ومصادرة السلاح النارى، وأن يؤدى للمدعين بالحق المدنى مبلغ 200 ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت، لاتهامه بقتل المجني عليه "ع.م.ع".

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 2787 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة بدر، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا يفيد بقيام المتهم بقتل المجني عليه بسلاح نارى بدائرة المركز.

كشفت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة بدر ، عن قيام المتهم "م.ع.ع" مزارع ، باقتلاع بعض أشجار المانجو التي سبق للمجني عليه" ع.م.ع" مزارع ، بزراعتها بالحد الفاصل بين أرضيهما متعمدا بذلك إثارة حفيظة المجني عليه وذويه، عاقدا العزم ومبيتا النية علي قتل أحدهمم، وعقب نشوب مشاجرة أعد لذلك الغرض سلاح ناري مسدس، وحمله بطيات ملابسه، متأهبا لحضور المجني عليه وذويه لبلوغ مقصده، وعند حضورهم لأرضهم الزراعية، وملاحظتهم للأشجار المقتلعة نشبت بينهم مشاجرة فأشهر المتهم على أثرها السلاح النارى، وأطلق منه أعيره نارية صوب المجني عليه، مما أدى إلى إصابته التي أودت بحياته، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالة المتهم الي محكمة جنايات دمنهور، التي أصدرت حكمها بالإعدام للمتهم.