المباحث تستمع لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات المنزل المنهار بحدائق القبة

كتب عبد الرحمن سيد ـ إيهاب المهندس

يستمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ،لأقوال شهود العيان والجيران لكشف ملابسات العقار المنهار بمنطقة حدائق القبة، كما انتقل رجال النيابة والمعمل الجنائي لجمع المعلومات والبيانات اللازمة حول الحادث.

وكان شخصان لقو مصرعهم وأصيب 4 أخرين إثر انهيار منزل فى حدائق القبة وانتقل رجال الحماية المدنية الي المكان.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بوقوع انهيار منزل مكون من 4 طوابق في شارع ترعة الجبل بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.

وعلى الفور انتقلت قوات الانقاذ البرى التابعة للحماية المدنية وقيادات محافظة القاهرة والدفع بالمعدات الثقيلة الى موقع انهيار العقار فيما قامت قوات الشرطة بفرض كردون أمنى فى موقع الحادث حرصا على سلامة المواطنين .

وكشفت المعاينة انهيار عقار مكون من 4 طوابق ولقى شخصين مصرعهما وأصيب 4 آخرين جراء الحادث .

وجرى تحرير المحضر اللازم تجاه الواقعة وإخطار النيابة العامة .