اليوم السابع
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القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالدقهلية

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 12:20 م
القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالدقهلية سرقة سيارة ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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نجحت وزارة الداخلية فى ضبط عناصر تشكيل عصابى بالدقهلية تخصص فى سرقة السيارات، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة جمصة بمديرية أمن الدقهلية من (مالك ورشة إصلاح جرارات - مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بكفر الشيخ) باكتشافه سرقة سيارته "ربع نقل" حال توقفها بدائرة القسم.

 

وبالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة، وتبين أنهم (حداد ، وعاطلان - "لهم معلومات جنائية").

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقيامهم بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب المغافلة، وأنهم ارتكبوا واقعتين مماثلتين بدائرة القسم ، كما أضافوا ببيعهم المسروقات لعملائهم سيئى النية (سمكرى سيارات ، تاجر خردة ، سائق - "لهم معلومات جنائية") تم ضبطهم وأرشدوا عن المسروقات.


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سرقه

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