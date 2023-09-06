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الرئيس السيسي يؤكد الاهتمام بالاستفادة من التجربة اليابانية فى التعليم

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 11:48 ص
الرئيس السيسي يؤكد الاهتمام بالاستفادة من التجربة اليابانية فى التعليم خلال الاجتماع
كتب محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم "يوشيماسا هاياشي" وزير خارجية اليابان، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية. 

 

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، بأن الرئيس طلب نقل تحياته إلى "فوميو كيشيدا" رئيس الوزراء اليابانى، منوهًا إلى ما تحظى به اليابان من مكانة وتقدير كبيرين لدى مصر على المستويين الرسمى والشعبى، وحرص مصر على تعزيز علاقات التعاون المشترك، والبناء على نتائج زيارة رئيس وزراء اليابان إلى مصر فى شهر أبريل الماضى، التى تم خلالها رفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

 

من جانبه؛ نقل وزير الخارجية اليابانى إلى الرئيس تحيات وتقدير رئيس الوزراء اليابانى، مشيرًا إلى ترحيب اليابان بالتطورات الإيجابية التى تشهدها العلاقات المشتركة على كافة الأصعدة فى ضوء الشراكة الاستراتيجية التى تجمع بين الدولتين، ومشيدًا بما حققته مصر على الصعيد التنموى، بما ساهم فى تحقيق طفرة فى الاستثمارات اليابانية فى مصر ومضاعفتها خلال فترة قصيرة، مؤكدًا تطلع اليابان لمواصلة وتعزيز هذا المسار. 

 

‏وذكر المتحدث الرسمى أن اللقاء تناول عددًا من الملفات ذات الصلة بالتعاون الثنائى فى مختلف المجالات، حيث أعرب الرئيس عن حرص مصر على تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال التعليم، فى ضوء الاهتمام بالاستفادة من التجربة اليابانية المميزة فى هذا الصدد، وخاصة ما يتعلق ببناء الشخصية الإنسانية المتميزة على جميع المستويات. كما تطرق اللقاء إلى مختلف أبعاد التعاون الجارى فى الطاقة والنقل والتكنولوجيا، بالإضافة إلى المتحف المصرى الكبير الذى يعد الأيقونة الكبرى للتعاون الحضارى والثقافى بين البلدين الصديقين.


السيسي

الرئيس السيسي

اليابان

وزير خارجية اليابان

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