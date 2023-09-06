الداخلية تضبط تاجر عملة بالسوق السوداء فى الغربية

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

نجحت الداخلية في ضبط مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" بحوزة أحد الأشخاص بالغربية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام تنسيقاً ومديرية أمن الغربية قيام (موظف بشركة سياحة - مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى) بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية")، وبمواجهته أقر بحيازته للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.