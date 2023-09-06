التنمية المحلية: مبادرة "صوتك مسموع" تلقت 18.9 ألف رسالة منها 1913 شكوى

كتب على عبد الرحمن

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً حول جهود مبادرة "صوتك مسموع" الخاصة بالوزارة للتواصل مع المواطنين وتلقى الشكاوى وفحصها والعمل على حلها بالتعاون مع المحافظات المصرية.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة تقوم بتنفيذها توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء وتضع على رأس الأولويات إتاحة وتعزيز آليات التواصل التى تحقق مشاركة المواطنين فى إطار من الشفافية وتفعيل مبادئ الحوكمة الرشيدة خاصة مع بدء مرحلة الانطلاق بقوة لإحداث تنمية مستدامة تنعكس على الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة لينعم بثمارها المواطن المصرى.

واكد اللواء هشام آمنة، حرص الوزارة على تحقيق التواصل الفعال مع المواطنين عبر مختلف القنوات ووسائل التواصل الاجتماعى، وفى مقدمتها مبادرة "صوتك مسموع" والتى تقوم بدور كبير فى تلقى ورصد الشكاوى وفحصها والعمل على إزالة أسبابها بالتعاون مع جميع المحافظات والجهات المختصة، موضحاً أن الوزارة أطلقت هذه المبادرة فى شهر أكتوبر 2018 للتواصل مع المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية والاستماع إلى شكاواهم ومشكلاتهم وسرعة حلها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم وتخفيف المعاناة عنهم.

وأعلن وزير التنمية المحلية عن تلقى مبادرة " صوتك مسموع " منذ انطلاقها وحتى الآن 703,855 ألف رسالة، تضمنت حوالى 118 ألف شكوى تم حل 115,2 ألف شكوى منها بنسبة 97,6%، وجار حل 2799شكوى، مشيراً إلى أهمية فتح وتنويع قنوات تلقى ورصد شكاوى واستغاثات المواطنين بصفة مستمرة، والعمل على سرعة اتخاذ اللازم.

وكشف اللواء هشام آمنة، نتائج مبادرة "صوتك مسموع" خلال شهر أغسطس الماضى، حيث تلقت المبادرة 18,9 ألف رسالة منها 1913 شكوى، تم الرد منها على 1537 شكوى منها بنسبة 80,3%، وجار حل 376 شكوى، مقدماً الشكر لجميع المسئولين الذين يسارعون فى تقديم الخدمات للمواطنين.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن شكاوى القمامة احتلت صدارة شكاوى المواطنين خلال شهر أغسطس الماضى بعدد 791 شكوى، ويليها شكاوى الاشغالات 749 شكوى، ثم مخالفات البناء بـ141 شكوى، ثم التعديات على الأراضى الزراعــية واملاك الدولة 118 شكوى اضافة إلى 114 شكوى خاصة بتعــريفة الركوب وزيادة الأسعار وتم توجيهها للجهات المختصة لاتخـاذ اللازم.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن مبادرة "صوتك مسموع" نالت اهتماماً كبيراً خلال الفترة الماضية، مما ساهم بشكل كبير فى تطوير قدراتها، والتوسع فى إتاحة سبل تواصل المواطنين معها ومتابعة مؤشرات الأداء بصفة دورية، الأمر الذى انعكس سريعاً على تحسن مستويات استجابة المحافظات كما ونوعاً، حيث سجلت كثير من فرق العمل بالمحافظات تميزاً ملحوظاً فى سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن المبادرة تلقت شكاوى عبر الواتس آب بنحو 14,5 ألف رسالة خلال شهر أغسطس، تضمنت 1698 شكوى، تم حل 1360شكوى منها بنسبة 80,1%، وبلغ عدد المتابعين للصفحة 86,5 ألف متابع، وتلقت الصفحة 4280 رسالة من المواطنين، منها 213 شكوى تم حلها بنسبة 82,2%، وتلقت خدمة البريد الإلكترونى 13 رسالة منها شكوتين وتم حلهما، وتلقت خدمة الخط الساخن 532 اتصالاً تليفونياً تضمنت اقتراحات للمواطنين واستفسارات عن الشكاوى المقدمة، مؤكداً انه يتابع بإستمرار معدل استجابة المبادرة للشكاوى والعمل على حلها ومدى التنسيق مع الاجهزة التنفيذية بالمحافظات لسرعة التفاعل مع الشكاوى التى يتم رصدها من خلال المبادرة.

ودعا اللواء آمنة المواطنين الذين لديهم شكاوى تتعلق بمحاور المبادرة الأساسية وهى مخالفات البناء، والتعديات على الأراضى الزراعية، والقمامة، والإشغالات، والفساد أو أى أفكار ومقترحات جديدة تصلح للتطبيق فى المحليات، بالتواصل الفورى مع فريق عمل "صوتك مسموع " من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتى تتيحها المبادرة عن طريق رقم "الواتس آب" (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك "صوتك مسموع" أو عن طريق البريد الإلكترونى "Info@mld.gov.eg" وذلك تسهيلاً على المواطنين وضمان وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسئولين لحلها بأسرع وقت ممكن.