اليوم السابع
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الإيسيسكو وأوكرانيا تبحثان آفاق التعاون بمجالات التربية والعلوم والثقافة

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 05:00 ص
الإيسيسكو وأوكرانيا تبحثان آفاق التعاون بمجالات التربية والعلوم والثقافة الايسيسكو - أرشيفية
أحمد علوى

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بحث الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، مع السفير سيرجي ساينكو، سفير أوكرانيا لدى المغرب، آفاق التعاون بين الإيسيسكو وأوكرانيا في مجالات التربية والعلوم والثقافة.
 
وخلال اللقاء، الذي جرى الثلاثاء بمقر الإيسيسكو في الرباط، استعرض الدكتور المالك أبرز البرامج والأنشطة التي تنفذها المنظمة، في إطار رؤيتها وتوجهاتها الاستراتيجية، المبنية على الانفتاح والتعاون مع الجميع، من أجل عقد الشراكات لفائدة الدول الأعضاء والمجتمعات المسلمة حول العالم في مجالات اختصاص المنظمة. 
 
وأوضح المدير العام للإيسيسكو أن المنظمة تتيح الفرصة للدول غير الأعضاء للانضمام إليها بصفة مراقب، لتعزيز التعاون مع دول العالم الإسلامي في مجالات التربية والعلوم والثقافة، والمساهمة في ترسيخ قيم السلام والتعايش والحوار الحضاري، واستثمار التنوع الثقافي في التقريب بين الشعوب، ودعم الابتكار والاستفادة من التطورات التكنولوجية. 
 
من جانبه ثمن السفير الأوكراني أدوار الإيسيسكو في دعم جهود دولها الأعضاء، معربا عن تطلعه لبناء تعاون مثمر بين أوكرانيا والمنظمة.

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