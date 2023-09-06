الإحصاء: الحركة الدولية والمحلية للشركات الوطنية ‏بالمطارات تسجل 193.5 ألف رحلة عام 22/21

أظهرت بيانات النشرة السنوية لإحصاءات النقل الجوى عام 2022/2021، مجموعة من المؤشرات المتعلقة بالمطارات المصرية خلال تلك الفترة، حيث بلغ عدد المطارات المصرية التى تمت بها حركة شركات الطيران الوطنية 20 مطاراً.
وقالت بيانات النشرة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن إجمالي الحركة الدولية والمحلية لطائرات "الركاب، البضائع" للشركات الوطنية بالمطارات 193.5 ألف رحلة عام 2021/ 2022، مقابل 123.7 ألف رحلة عام 2020/2021 بنسبة ارتفاع 56.5%، وكان للقطاع العام /الأعمال العام النصيب الأكبر بنسبة 77.7% بعدد رحلات 150.5 ألف رحلة بينما بلغت عدد الرحلات بالقطاع الخاص 43.1 ألف رحلة بنسبة 22.3٪.
وبلغ إجمالي الحركة الدولية والمحلية للركاب بالشركات الوطنية 14 مليون راكب عام 2021/ 2022 مقابل 7.9 مليون راكب عام 2020/2021 بنسبة ارتفاع 75.7% وكان للقطاع العام / الأعمال العام النصيب الأكبر بنسبة 69.4% بعدد ركاب 9.7 مليون راكـب بينما بلغ عدد الركاب 4.3 مليون راكــب بالقطاع الخاص بنسبة 30.6٪.
وبلغت كمية البضائع المنقولة بواسطة الشركات الوطنية 151.7 ألف طن عام 2021/ 2022 مقابل 109.6 ألف طن عام 2020/2021 بنسبة ارتفاع 38,4% وكان للقطاع العام النسبة الأكبر والتي وصلت إلى 98.9% بكمية بضائع 150 ألف طن بينما بلغت كمية البضائع المنقولة للقطاع الخاص 1.7 ألف طن بنسبة 1.1% من إجمالي البضائع المنقولة.
وبلغ عدد الطائرات المستخدمة في الشركات الوطنية 161 طائرة وكان للقطاع الخاص النسبة الأكبر والتى وصلت 57.1% بعدد طائرات 92 طائرة، بينما بلغت عدد الطائرات بالقطاع العام / الأعمال العام 69 طائرة بنسبة 42.9%.
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