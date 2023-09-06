الإحصاء: الحركة الدولية والمحلية للشركات الوطنية ‏بالمطارات تسجل 193.5 ألف رحلة عام 22/21

أظهرت بيانات النشرة السنوية لإحصاءات النقل الجوى عام 2022/2021، مجموعة من المؤشرات المتعلقة بالمطارات المصرية خلال تلك الفترة، حيث بلغ عدد المطارات المصرية التى تمت بها حركة شركات الطيران ‏الوطنية 20 مطاراً.

وقالت بيانات النشرة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن إجمالي الحركة الدولية والمحلية لطائرات "الركاب، البضائع" للشركات الوطنية ‏بالمطارات 193.5 ألف رحلة عام 2021/ 2022، مقابل 123.7 ألف رحلة عام 2020/2021 بنسبة ارتفاع 56.5%، وكان للقطاع العام /الأعمال العام النصيب الأكبر بنسبة 77.7% بعدد رحلات 150.5 ‏ألف رحلة بينما بلغت عدد الرحلات بالقطاع الخاص 43.1 ألف ‏رحلة بنسبة 22.3٪.‏

وبلغ إجمالي الحركة الدولية والمحلية للركاب بالشركات الوطنية 14 مليون ‏راكب عام 2021/ 2022 مقابل 7.9 مليون راكب عام 2020/2021 بنسبة ارتفاع 75.7% وكان للقطاع العام / الأعمال العام النصيب الأكبر بنسبة 69.4% بعدد ركاب 9.7 مليون راكـب بينما بلغ عدد الركاب 4.3 مليون راكــب بالقطاع الخاص ‏بنسبة 30.6٪.‏

وبلغت كمية البضائع المنقولة بواسطة الشركات الوطنية 151.7 ألف طن عام 2021/ 2022 مقابل 109.6 ألف طن عام 2020/2021 بنسبة ارتفاع 38,4% وكان للقطاع العام النسبة الأكبر والتي وصلت إلى 98.9% بكمية بضائع 150 ألف طن بينما بلغت كمية البضائع المنقولة للقطاع الخاص 1.7 ألف طن بنسبة 1.1% من إجمالي البضائع المنقولة.