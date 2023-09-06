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اختيار 81 سيدة للمشاركة بجناح سيدات الأعمال بالإسماعيلية في معرض أهلا مدارس

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 11:54 م
اختيار 81 سيدة للمشاركة بجناح سيدات الأعمال بالإسماعيلية في معرض أهلا مدارس معرض أهلا مدارس - أرشيفية
الإسماعيلية- صبرى غانم

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 انتهى  مجلس سيدات أعمال الغرفة التجارية، برئاسة آمال محمود عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس المجلس، وعضوات المجلس، من فرز طلبات العارضات للمشاركة في معرض أهلا مدارس 2023، وذاك للتخفيف عن كاهل المواطن المصري.
 
استهدف الفرز اختيار كافة الأنشطة الخاصة بمعرض أهلا مدارس، من كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق الأخرى.
 
وخلال الفرز تم اختيار 81 عارضة، مع مراعاة التناوب خلال فترة إقامة المعرض ، لتنوع المنتجات و تحقيق أكبر استفادة ممكنه للمواطنين، ومن المقرر افتتاحه 15 سبتمبر الجاري ، بالتعاون بين محافظة الإسماعيلية و الغرفة التجارية المصرية بالمحافظة، ومديرية التموين والتجارة الداخلية ومديرية الأمن.
 
واكدت رئيس مجلس سيدات أعمال الغرفة التجارية، على حرص رئيس الغرفة،  بدراسة كافة المنتجات والأسعار، قبل العرض والتأكد من جودتها وبأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق.
 
وأشارت آمال محمود، أن المعرض يتيح فرصة مميزة لفتح نوافذ تسويقية جديدة لأصحاب المشروعات الصغيرة، وبأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق، مؤكدة أنّ رؤية استراتيجية تمكين المرأة 2030 ترتكز على أن تصبح المرأة المصرية فاعلة رئيسية في تحقيق التنمية المستدامة في عام 2030.

الاسماعيلية

الغرفة التجارية

معرض اهلا مدارس

سيدات الأعمال



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