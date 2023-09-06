إصابة 4 مواطنين فى انهيار جزء من منزل بقرية الزنيقة فى مدينة إسنا

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر ، إصابة 4 مواطنين فى واقعة إنهيار جزء من منزل عبارة عن طابقين فى قرية الزنيقة بمجلس قروى أصفون، وتم نقل المصابين لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية، لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة العمليات بمجلس مدينة إسنا، إخطاراً من الأهالى يفيد بانهيار جزء من منزل طابقين في قرية الزنيقة التابعة مجلس قروي أصفون، مما أسفر عن إصابة 4 من سكان المنزل بكدمات وجروح، وتم نقلهم إلى مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكانت قد شهدت مدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى بالقرب من كوبرى أرمنت الحيط، مما أسفر عن مصرع 3 مواطنين وإصابة 4 آخرين، حيث بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى بالقرب من كوبرى أرمنت الحيط، مما أسفر عن مصرع كل من "أحمد سيد" 33 سنة، و"مسك أحمد" 2 سنة، و"سارة أحمد محمود" 30 سنة، كما أصيب بالحادث كل من "أحمد شحاته على" 55 سنة مصاب باشتباه ارتجاج بالمخ، و"مالك أحمد سيد عبد الرحيم" 5 سنوات كدمات متفرقة، و"عبد الناصر عبد السميع محمد" 38 سنة مصاب بجرح قطعى بالجبهة، و"محمد عبد الرحيم مصطفى" 24 سنة مصاب باشتباه ارتجاج بالمخ، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفى حورس التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بأرمنت، لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتولى التحقيق.