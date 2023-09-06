اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 06:08 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار المحافظات

إصابة 4 مواطنين فى انهيار جزء من منزل بقرية الزنيقة فى مدينة إسنا

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 05:10 م
إصابة 4 مواطنين فى انهيار جزء من منزل بقرية الزنيقة فى مدينة إسنا انهيار عقار - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، إصابة 4 مواطنين فى واقعة إنهيار جزء من منزل عبارة عن طابقين فى قرية الزنيقة بمجلس قروى أصفون، وتم نقل المصابين لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية، لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة العمليات بمجلس مدينة إسنا، إخطاراً من الأهالى يفيد بانهيار جزء من منزل طابقين في قرية الزنيقة التابعة مجلس قروي أصفون، مما أسفر عن إصابة 4 من سكان المنزل بكدمات وجروح، وتم نقلهم إلى مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
وكانت قد شهدت مدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى بالقرب من كوبرى أرمنت الحيط، مما أسفر عن مصرع 3 مواطنين وإصابة 4 آخرين، حيث بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى بالقرب من كوبرى أرمنت الحيط، مما أسفر عن مصرع كل من "أحمد سيد" 33 سنة، و"مسك أحمد" 2 سنة، و"سارة أحمد محمود" 30 سنة، كما أصيب بالحادث كل من "أحمد شحاته على" 55 سنة مصاب باشتباه ارتجاج بالمخ، و"مالك أحمد سيد عبد الرحيم" 5 سنوات كدمات متفرقة، و"عبد الناصر عبد السميع محمد" 38 سنة مصاب بجرح قطعى بالجبهة، و"محمد عبد الرحيم مصطفى" 24 سنة مصاب باشتباه ارتجاج بالمخ، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفى حورس التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بأرمنت، لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتولى التحقيق.

الاقصر

انهيار جزء من منزل باسنا

اخبار اليوم

مستشفى طيبة باسنا

اخبار الاقصر

اصابة 4 فى انهيار منزل

اخبار المحافظات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة