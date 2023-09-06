جامعة الأقصر تعلن فتح باب القبول فى برامج التعليم المدمج.. اعرف الشروط والتفاصيل

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت جامعة الأقصر بقيادة الدكتور حمدى محمد حسين رئيس الجامعة، ورئيس مجلس إدارة التعليم المُدمج، عن فتح باب القبول للطلاب الجدد للإلتحاق ببرامجه المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالى للحصول على البكالوريوس والليسانس، وتشمل برامج التعليم المدمج (بكالوريوس كلية التجارة - بكالوريوس الحضانة ورياض الأطفال - ليسانس العلوم العربية والإسلامية وتحقيق التراث - بكالوريوس تكنولوجيا التعليم الرقمي).



ومن جانبه صرح الدكتور وليد محمد عبد الله مدير التعليم المدمُج بجامعة الأقصر، إنه يعد التعليم المدمج هو النظام المطور والبديل للتعليم المفتوح، حيث يعتمد على الدمج بين وسائل التعليم التقليدي والتعليم عن بُعد، ويتيح المركز للطلاب الجدد الالتحاق بعدد من البرامج الدراسية وهي:- (بكالوريوس كلية التجارة - بنظام التعلم المُدمج - بالشراكة مع جامعة عين شمس - بكالوريوس الحضانة ورياض الأطفال _ بنظام التعلم المُدمج -بالشراكة مع جامعة المنيا - ليسانس العلوم العربية والإسلامية وتحقيق التراث - بنظام التعلم المدمج - بالشراكة مع جامعة المنيا - بكالوريوس تكنولوجيا التعليم الرقمي - بنظام التعلم المدمج -بالشراكة مع جامعة المنيا).



ويضيف الدكتور وليد محمد عبد الله، فى بيان صحفى، إن شروط الإلتحاق تشمل أن يكون المتقدم حاصل علي الثانوية العامة أو ما يعادلها من المؤهلات المتوسطة (دبلوم فني-دبلوم تجاري-دبلوم زراعة) والثانوية الأزهرية والمؤهلات فوق المتوسطة (خريجى المعاهد العالية والمعاهد الفنية) والمؤهلات العليا، بجانب مرور سنتين أو اكثر على الحصول على المؤهل المتوسط يستثنى من الشرط الثانى الحاصلين على مؤهل عالي والمقيمين بشمال وجنوب سيناء والمصرييين المقيمين بالخارج، واجتياز إختبار القبول.



أما الأوراق المطلوبة فتشمل أصل المؤهل الثانوية العامة أو الأزهرية أو الدبلوم أو المعاهد أو المؤهلات العليا أو مستخرج رسمي منه بشرط مرور سنتين أو أكثر ما عدا المؤهلات العليا، وأصل شهادة الميلاد كمبيوتر، والموقف من التجنيد (للذكور) متاح تأجيل من التجنيد لمن سنة أقل من 22 عاماً، وصورة الرقم القومي، وعدد 8 صور شخصية، والتقديم يومياً خلال ساعات العمل بداية من الساعة 9 صباحا إلي الساعة 2 ظهرا عدا الجمعة والسبت، ومواعيد السداد في الخزنة لدفع الرسوم من الساعة (9 صباحا الي الساعة 12 ونص)، وللأستفسار والتقديم، يتم فى العنوان التالى:- (الأقصر- العوامية - جامعة الأقصر - مبنى الإدارة المركزية - مكتب شئون الطلاب المركزية - الدور الأرضى 01017392964، حيث يمكن التواصل من خلال الصفحة الرسمية للتعليم المُدمج .





برامج بكالوريوس الحضانة ورياض الأطفال بجامعة الأقصر



برامج بكالوريوس تكنولوجيا التعليم الرقمي بجامعة الأقصر



برامج بكالوريوس كلية التجارة بجامعة الأقصر



برامج ليسانس العلوم العربية والإسلامية وتحقيق التراث بجامعة الأقصر



جامعة الأقصر تعلن فتح باب القبول في برامج التعليم المدمج



