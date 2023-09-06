اليوم السابع
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إخماد حريق اشتعل بشقة فى صفط اللبن ببولاق الدكرور

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 01:42 م
إخماد حريق اشتعل بشقة فى صفط اللبن ببولاق الدكرور حريق -ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، من إخماد حريق اندلع بشقة سكنية في منطقة صفط اللبن ببولاق الدكرور دون إصابات، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 
كانت تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد اشتعال حريق بشقة سكنية في منطقة صفط اللبن ببولاق الدكرور، حيث توجه رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحريق اشتعل بشقة في عقار، وتم محاصرة النيران وإخمادها دون إصابات.
 
استمع رجال المباحث لأقوال مالك الشقة، ولم يشتبه في نشوب الحريق جنائيا، وتحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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امن الجيزة

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