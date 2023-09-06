اليوم السابع
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الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 03:08 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

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أسعار النفط تسجل 89.89 دولار لخام برنت و86.54 دولار للخام الأمريكى

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 02:00 م
أسعار النفط تسجل 89.89 دولار لخام برنت و86.54 دولار للخام الأمريكى منصات نفط- أرشيفية
كتبت -مروة الغول

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سجلت أسعارالنفط اليوم الأربعاء 89.89 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 86.54 دولار للبرميل، حيث ارتفعت الأسعار خلال التعاملات الآسيوية المبكرة .
 
وأعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أن بلاده ستمدد تخفيضات صادرات النفط، البالغة 300 ألف برميل في اليوم، حتى نهاية العام الجاري.
 
وقال نوفاك وفقا لما أوردته قناة روسيا اليوم إن حجم التخفيض الطوعي لإنتاج الذهب الأسود في روسيا سيتم النظر فيه بشكل شهري وتقديره بناء على الوضع في السوق العالمية.
 
وكان قد أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، في وقت سابق أن بلاده اتفقت مع الشركاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على معايير لمواصلة خفض الصادرات.
 
وكانت روسيا قد تعهدت بكبح صادراتها من النفط الخام بمقدار 500 ألف برميل يومياً في أغسطس، ثم أعلنت تقليص القيود إلى 300 ألف برميل يومياً في سبتمبر.
 
 
 

النفط

النفط الخام

خام برنت




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