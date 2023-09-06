انخفاض الطلب على النفط فى دول أمريكا اللاتينية ليصل إلى 6.5 مليون برميل يوميا

كتبت -مروة الغول

انخفض الطلب على النفط في دول أمريكا اللاتينية خلال الربع الثاني من عام 2023 بنحو 80 ألف برميل/ يوم مقارنة بالربع السابق، ليصل إلى 6.5 مليون برميل/يوم وذلك وفقا لتقرير الأوضاع البترولية العالمية لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك".

وفى هذا السياق، أضاف التقرير استقرار الطلب في البرازيل عند نفس المستوى المحقق خلال الربع السابق البالغ 3 مليون برميل/يوم، تزامناً مع الطلب على الديزل والجازولين ووقود الطائرات بدعم من تحسن النشاط الصناعي وحركة التنقل والسفر الجوي. وفي المقابل، انخفض طلب دول أمريكا اللاتينية الأخرى لا سيما الأرجنتين بنحو 80 ألف برميل يوميا مقارنة بالربع السابق ليبلغ 3.5 مليون برميل يوميا متأثراً بتباطؤ النشاط الاقتصادي بسبب ارتفاع معدلات التضخم، وتراجع الطلب على المواد الأولية المستخدمة في صناعة البتروكيماويات لا سيما غاز البترول المسال.

وذكر التقرير ،ان طلب دول أوراسيا (Eurasia) على النفط شهد انخفاضاً على أساس فصلي، بلغ ما يقرب من 310 ألف بي مقارنة بالربع الأول من عام 2023، ليصل إلى 4.6 مليون برميل يوميا حيث انخفض طلب روسيا على النفط بمقدار 230 ألف برميل يوميا مقارنة بالربع السابق ليصل إلى 3.5 مليون برميل يوميا في حين انخفض الطلب على النفط في باقي دول أوراسيا بنحو 80 ألف بي مقارنة بالربع السابق ليصل إلى نحو 1.1 مليون برميل يوميا .