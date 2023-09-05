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وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثانى لشهادة الثانوية الأزهرية بنسبة نجاح 70.36%

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 01:16 م
وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثانى لشهادة الثانوية الأزهرية بنسبة نجاح 70.36% وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثاني لشهادة الثانوية الأزهرية
كتب لؤى على

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اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الثلاثاء، نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها ( ‏العلمي– الأدبي) للعام الدراسي 2022/2023م‎.‎
 
وبلغت نسبة النجاح للقسم الأدبي للدور الثاني 71.71% ، بينما بلغت نسبة النجاح للقسم العلمي في الدور الثاني 67.63 %، بنسبة نجاح عامة للدور الثاني للقسمين 70.36%.
 
وتقدم وكيل الأزهر بالتهنئة لكل الطلاب الناجحين، متمنيا لهم التوفيق في المرحلة الجامعية، كما تقدم  بالشكر لكل المشاركين في أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بدوريها الأول والثاني، موجها بنشر النتيجة على بوابة الأزهر الإلكترونية، وهذا رابط النتيجة https://natiga.azhar.eg.

وكيل الازهر

نتيجة الدور الثانى للثانوية الازهرية

الثانوية الازهرية

نتيجة الثانوية الازهرية

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