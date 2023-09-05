وفد من طلاب وخريجى الجامعات فى جولة لتفقد مشروعات حياة كريمة بالمنوفية

المنوفية – محمود شاكر

أكد المحاسب خالد النمر رئيس مركز و مدينة أشمون بمحافظة المنوفية، أن قرية شما التابعة للمركز شهدت اليوم جولة تفقدية جولة ميدانية لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة " بمشاركة عدد كبير من الشباب وطلاب وخريجي الجامعات .

جاء ذلك وذلك بحضور يسري عمرو مدير عام إدارة أشمون التعليمية، وماجد الأبيض مدير إدارة الشباب والرياضة بأشمون، ورؤساء الوحدات المحلية عدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية والمتطوعين بمبادرة حياه كريمة، بأشمون والمنوفية والمحافظات الأخرى .

وخلال الجولة الميدانية بقرية شما تم تفقد عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالقرية من ضمن هذه المشروعات مجمع الخدمات الحكومية، مدرسة الشهيد سامح محمد طاحون الإبتدائية، مركز طب الأسرة، مركز شباب شما .

وأكد النمر أن القيادة السياسية تولي إهتماماً كبيراً بالمبادرة لرفع كفاءة البنية التحتية للقري لإحداث تنمية شاملة وحقيقية للريف المصري وأن الهدف من الجولة التفقدية تعريف الشباب بالمشروعات القومية في مختلف القطاعات، وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم، وإطلاعهم على الجهد المبذول من قبل الدولة المصرية للارتقاء بحياة المواطنين، لافتا إلى أن الجامعات شاركت ضمن مشروع حياة كريمة بعدد من القوافل الشاملة للعديد من القرى المصرية إنطلاقًا من دورها ومسؤوليتها في المشاركة المجتمعية، لتقديم الخدمات الطبية والبيطرية والبيئية، إضافة إلى تقديم العديد من الدورات التوعوية والتثقيفية لأهالي تلك القرى.

وفي نهاية الزيارة عبر الشباب وطلاب الجامعة عن سعادتهم البالغة بما شاهدوه من إنجاز ملموس على أرض الواقع، مؤكدين أن تلك المشروعات سوف تساهم بقوة في تغيير واقع قرى الريف المصري، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، موجهين الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقيادة السياسية على هذا الاهتمام غير المسبوق بالقرى المصرية.