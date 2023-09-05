وزير الخارجية: استئناف الطيران المباشر بين القاهرة وطوكيو الأسبوع المقبل

كتب: أحمد جمعة

أكد وزير الخارجية سامح شكري أن زيارة وزير خارجية اليابان، هاياشي يوشيماسا، هدفها البناء على الزخم المتولد لزيارة رئيس الوزراء في أبريل الماضي، والتي شهدت الارتقاء بين البلدين لمستوى الشراكة الاستراتيجية، موضحا أنه تم التباحث حول عقد الحوار الاستراتيجي بين مصر واليابان في ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أن مصر تقدر إسهامات اليابان في دعم مسارات التنمية والمشروعات التنموية، ومنها المتحف المصري الكبير.

وأشار شكري في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية اليابان إلى أنه تم التباحث حول استئناف الطيران المباشر بين القاهرة وطوكيو في 14 سبتمبر الجاري، معربا عن سعادة مصر لتدفق الاستثمارات اليابانية إلى البلاد، لافتا إلى أنه تم التباحث حول ما تشهده الساحة الدولية وخاصة الازمة الاوكرانية والقضية الفلسطينية والوضع في ليبيا واليمن، موضحا أنه اطلع الوزير الياباني على التحركات المصرية لحل الازمة الراهنة في السودان.

لفت وزير الخارجية لحرص مصر لتعزيز العلاقات بين مصر واليابان، معربا عن سعادته وترحيبه بزيارة الوزير الياباني لمصر.



وكان وزير خارجية اليابان قد بدأ زيارة إلى القاهرة أمس الأثنين، وذلك للقاء عدد من المسئولين المصريين واجراء مباحثات حول العديد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال تاكادا كاتسونوبو، الوزير المفوض بسفارة اليابان، ونائب رئيس البعثة حول زيارة وزير خارجية اليابان يوشيماسا هاياشي إن الزيارة إلى المنطقة تأتي كمتابعة لزيارة رئيس الوزراء الياباني للقاهرة في أبريل الماضى وزيارته لدول الخليج في يوليو الماضي.

وأوضح أن زيارة وزير الخارجية للأردن والقاهرة والسعودية تهدف لتوسيع أواصر العلاقات الثنائية والتعاون مع الدول العربي من خلال الحوار اليابانى العربي الذى سيعقد في 5 سبتمبر الجاري، وكذلك لإطلاق التشاورات الثلاثية بين مصر والأردن واليابان.

وأشار بحسب بيان إلى أن تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر من أهم الموضوعات لمستقبل العلاقات بين البلدين مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات اليابانية فى مصر تضاعف عام 2022 بالمقارنة مع عام 2021 ووصل إلى 71.7 مليون دولار.

وأوضح أن الزيارة ستركز من خلال لقاءات المسئولين العرب كيفية تعزيز التعاون الاقتصادي مشيرا إلى أنه يتم التنسيق للمنتدى الاقتصادي العربي الياباني الاقتصادي العام المقبل.

ويبحث المنتدى كيفية تعزيز الاستثمارات والعلاقات التجارية بين اليابان والدول العربية.

وأشار إلى أن هناك مجالات تعاون سيتم مناقشتها خلال زيارة وزير الخارجية لمصر مثل زيادة عدد المدارس اليابانية في مصر واستئناف الرحلات المباشرة بين القاهرة وطوكيو وافتتاح المتحف المصري الكبير خاصة وأنه في المراحل النهائية.