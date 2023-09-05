وداعًا لمنتجات الحمية باهظة الثمن ..خليك فى الحمص غنى بالبروتين

كتبت ميرفت رشاد

نحن نعتقد في كثير من الأحيان أن الحفاظ على نظام غذائي صحي مكلف للغاية، يمكن لمنتجات مثل مسحوق البروتين والفواكه والخضروات العضوية والمكملات الصحية والزيوت البكر أن ترهق الميزانية ، في حين أن هناك عنصر في مطبخك مفيد بشكل لا يصدق وهو الحمص، فهو لا يساعد فقط في مكافحة التوتر وتنظيم الحالة المزاجية، ولكنه يزود أجسامنا أيضًا بكمية كبيرة من البروتين والألياف الغذائية، إنه مكون بسيط ويمكن الوصول إليه ويجعل الأكل صحي وفى متناول الجميع، وفقا لما نشره موقع " ndtv".

الفوائد الصحية للحمص:

قوة المغذيات

الحمص مصدر غني بالفيتامينات والمعادن التي تقاوم التوتر، فهي محملة بالمغنيسيوم والبوتاسيوم وفيتامينات ب المختلفة والزنك والسيلينيوم والمنجنيز والنحاس، وتوفر العناصر الغذائية الأساسية التي تدعم جسمك في أوقات التوتر والقلق.

يعزز المزاج

الحمص غنى بالتربتوفان بـ L-tryptophan، وهو لبنة أساسية في بناء الناقلات العصبية التي تنظم الحالة المزاجية ، فتناول الأطباق التي تحتوي على الحمص يمكن أن يساهم في تحسين المزاج والتوازن العاطفي.

إدارة نسبة السكر في الدم مع الألياف الغذائية

يتفوق الحمص في توفير الألياف الغذائية، وخاصة الألياف القابلة للذوبان التي تسمى رافينوز. ارتبط هذا النوع من الألياف بالمساعدة في خفض مستويات السكر في الدم، يمكن أن يكون دمج الحمص في نظامك الغذائي خيارًا ذكيًا لأولئك الذين يهدفون إلى الحفاظ على استقرار نسبة السكر في الدم.

استبدال اللحوم المعبأة بالبروتين

إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا نباتيًا، فقد يكون الحمص مصدرًا للبروتين، مع محتوى بروتين مثير للإعجاب يبلغ حوالي 18٪، فإنها تتفوق على العدس ،علاوة على ذلك، فإن الحمص غني بالأحماض الأمينية الأساسية مثل الليسين والأرجينين، مما يجعله بديلاً ممتازًا للحوم للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا.