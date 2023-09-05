مياه الشرب بسوهاج تختتم فعاليات مسابقة تنمية مهارات السلامة والصحة المهنية

وأوضح اللواء مصطفى كامل مساعد رئيس مجلس الادارة لشئون الموارد البشرية والمراجعة الداخلية ورئيس اللجنة العليا للإشراف على المسابقة أنه حصل على كاس المركز الاول فى التعامل مع تسرب غاز الكلور اسطوانة سعة 1 طن فريق محطة مياه شطورة السطحية كما حصل على كاس المركز الاول فى مجال التعامل مع تسرب غاز الكلور اسطوانة سعة 65 كجم فريق فرع مياه ساقلتة كما حصل على كاس المركز الاول فى مجال المهارات الفردية للكلور فريق محطة مياه طهطا السطحية كما حصل على كاس المركز الاول فى مجال محترفى التعامل مع تسرب الكلورفريق قطاع جنوب كما حصل على كاس المركز الاول فى مجال التعامل بامان داخل الأماكن المغلقة فريق فرع صرف صحى البلينا هذا بالاضافة الى حصول فريق فرع صرف صحى البلينا على كاس المركز الاول فى مجال المهارات الفردية للسيبيا وحصول فريق قطاع وسط على كاس المركز الاول فى مجال محترفى العمل بأمان داخل الاماكن المغلقة وحصل على كاس المركز الاول فى مجال التعامل مع الحريق فريق فرع جرجا.

وأشار اللواء أحمد أبو حساب مستشار الشركة لشئون السلامة والصحة المهنية أنه تمت فعاليات المسابقة بمركز تدريب السلامة والصحة المهنية وأنه قام بتحكيم نهائيات المسابقة العميد عمرو الشيخ مدير عام السلامة والصحة المهنية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحة ومحمد يوسف ووجدى حلاوة وأحمد السعدنى مسئولى السلامة والصحة المهنية بالشركة القابضة وعز الدين الطاهر مدير ادارة الازمات بالمحافظة و المهندسة نهي محمد عبد الرؤوف مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالقوي العاملة والكيميائى مصطفى محمد حافظ مدير السلامة والصحة المهنية بشركة مياه سوهاج والكيميائى مصطفى حفنى مدير ادارة الازمات بشركة مياه سوهاج.