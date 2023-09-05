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مقرر مساعد لجنة الدين العام بالحوار الوطنى: مهتمون بوضع حلول قابلة للتنفيذ

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 08:25 م
مقرر مساعد لجنة الدين العام بالحوار الوطنى: مهتمون بوضع حلول قابلة للتنفيذ هبة واصل مقرر مساعد لجنة الدين العام وعجز الموازنة بالحوار الوطني
ماجد تمراز

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قالت هبة واصل، مقرر مساعد لجنة الدين العام وعجز الموازنة بالحوار الوطني، إن جلسة اليوم كانت بعنوان بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلى والخارجي.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامي محمد شردي، ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "اللجنة كانت مهتمة في الأساس بوضع حلول قابلة للتنفيذ حتى يتم رفعها لمتخذي القرار، والرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع بشكل دائم ما يدور في الحوار الوطني".

وقالت: "هذه اللجنة تم عقد 4 جلسات لها، تم خلالها الحديث عن المالية العامة، واليوم وقفنا على الحلول النهائية التي سنرفعها لمتخذي القرار، ومعظم الحضور متفق على وحدة الموازنة أو شمولية الموازنة".

وتابعت: "كثيرون تحدثوا عن ضم الصناديق الخاصة، وأنا أرى أن الدولة بالفعل اتخذت خطوات سريعة فيها".


الحوار الوطنى

جلسات الحوار الوطنى

الدين العام

لجنة الدين العام وعجز الموازنة

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