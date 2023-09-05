مقتل شخص بطلق نارى على يد آخر فى الدقهلية

لقى شخص مصرعه بطلق نارى خلال مشاجرة مع آخر، في قرية نجير التابعة لمركز ومدينة دكرنس، بمحافظة الدقهلية، بسبب خلافات بينهما على بيع المواد المخدرة، ومحاولة المتهم سرقة دراجة نارية من المجني عليه، وتم نقل الجثمان لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقي مدير أمن الدقهلية ، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مأمور مركز شرطة دكرنس، بورود بلاغ بالعثور على جثمان شخص به طلق نارى ملقى على طريق نجير دائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس، لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين أن المجني عليه يدعى محمد.ر.ال.ي. ويبلغ من العمر 25 عاما، عاطل ومسجل خطر، ومقيم بعزبة السواحل بقرية نجير، وتبين إصابته بطلق ناري حي في البطن أحدث فتحة دخول وخروج من الظهر.

وكشفت التحريات، أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه والمتهم ويدعى م.ع.ع. ويبلغ من العمر 37 عاما، عاطل ومسجل خطر، مقيم بقرية ديمشلت بدكرنس، بسبب خلاف على بيع المواد المخدرة، وأثناء سير القتيل بدراجته البخارية على طريق نجير، إستوقفه المتهم وحاول سرقة الدراجة منه، ما تسبب في نشوب مشاجرة بينهما، وأطلق المتهم عليه عيارا ناريا أودى بحياته في الحال.

وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات، والتي أمرت بإنتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة.