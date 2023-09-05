مصرع 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين فى حادث مرورى بالصف

كتب بهجت أبو ضيف

لقى 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 8 آخرين، في حادث تصادم سيارتين بطريق الودي، بمنطقة الصف، وتم نقل الضحايا لمستشفى الصف المركزي، وإزالة آثار الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد وقوع حادث مروري بطريق قرية الودي، بمنطقة الصف.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين من خلال المعاينة تصادم سيارتين نقل بينهما سيارة يستقلها عددا من العمال، مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص، وإصابة 8 آخرين.

نقلت سيارات الإسعاف، الضحايا لمستشفى الصف المركزي، كما تم إزالة آثار الحادث وإعادة حركة السير لطبيعتها، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.