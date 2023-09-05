اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 01:50 م
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مصرع موظف بالمعاش وإصابة نجله فى انقلاب دراجة نارية بطوخ

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 12:52 م
مصرع موظف بالمعاش وإصابة نجله فى انقلاب دراجة نارية بطوخ حادث دراجه نارية - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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لقى موظف بالمعاش مصرعه، وأصيب نجله بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، جراء حادث سقوطهما من على دراجة نارية أثناء قيادة الأول لها واستقلال الثانى خلفه أمام قرية السفاينة دائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، بسبب اختلال عجلة القيادة بيده جرى نقل المصاب والمتوفى لمستشفى بنها الجامعى، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة.
 
وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعى لبيان سبب الوفاة، وطلب نجل المتوفى للشهادة بعد خروجه من المستشفى، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغ من مستشفى بنها الجامعى، يفيد استقبال جثة موظف بالمعاش، وإصابة نجله بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.
 
على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين أن المتوفى "رجب ح ع"، 61 سنة، بالمعاش، كان يقود دراجة نارية، ويستقل خلفه نجله "محمد ر ح"، 34 سنة، مندوب مبيعات، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، ولدى عبورهم مزلقان قرية السفاينة دائرة المركز، اختلت عجلة القيادة بيد والده ما أدى إلى سقوطهم أرضا ووفاة والده إثر إصابته بالجمجمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

اخبار القليوبية

امن القليوبية

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